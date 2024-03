Alex Schwazer | un’altra mazzata | il Tas respinge la sospensione della squalifica Donati | “Ci ha sperato fino all’ultimo”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 15 marzo 2024) Niente da fare, nemmeno questa volta: il Tas rifila l’ennesimaadndo la sua richiesta di sospendere la suaper doping. A nulla è valso quanto scritto nero su bianco dal gip del Tribunale di Bolzano, Walter Pelino, che ha archiviato il procedimento a carico del marciatore altoatesino per “non aver commesso il fatto”. Secondo la giustizia italiana,non si è dopato nell’inverno 2015/16. Eppure, dopo la Wada (l’agenzia mondiale antidoping) anche il Tribunale arbitrale dello sport di Losanna ha deciso dire il ricorso di. Il marciatore quindi non potrà nemmeno prendere parte alle qualificazioni per le Olimpiadi di Parigi, in programma dal 26 luglio all’11 agosto 2024. Eppure, sarebbe ...