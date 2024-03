Alessio Falsone svela la penale inserita nel contratto del GF | “Cachet decurtato della metà se abbandoni”

Alessio Falsone ha minaccia to gli autori del Grande Fratello e si è detto pronto a lasciare il gioco dopo le critiche che ha ricevuto sia dentro che fuori dalla casa . Infatti, l’allenatore oltre ad ... (anticipazionitv)

È andata in onda giovedì sera la 44esima puntata del Grande Fratello . Ecco le pagelle dei concorrenti del reality (ilgiornale)

Chi è stato eliminato ieri sera dal Grande Fratello Ecco eliminazioni e nomination dell’ultima puntata

La puntata di ieri sera, 14 marzo, del Grande Fratello si è aperta con l’annuncio tanto atteso da parte del conduttore Alfonso Signorini, il quale ha comunicato la data della finale che sarà il 25 ...alphabetcity

Grande Fratello, Alessio chiarisce in diretta con Loana Vatiero: ma le parole non convincono la sorella di Perla: Nella puntata di ieri sera del Grande Fratello, c'è stato un confronto in diretta tra Alessio Falsone e la sorella di Perla Vatiero.tvdaily

Grande Fratello, la confessione di Anita Olivieri sul suo ex: «Mi ha fatta sentire sola. Alessio mi ha travolta»: Il volta faccia di Anita Olivieri nei confronti del suo ex le è valsa una nomination. La concorrente del Grande Fratello, durante la puntata di giovedì 14 marzo, ha spiegato cosa ...leggo