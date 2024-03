Alessia Pifferi | per il perito della Corte “non ha disturbi” Ma il consulente della difesa | “Funzionamento menomato”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 15 marzo 2024) Il processo per la mortepiccola Diana, spirata a 18 mesi di stenti, è alle battute finali. Venerdì in aula ilnominato dallad’assise di Milano, che l’ha dichiarata “capace di intendere e di volere”, ha risposto alle domandee poi i giudici hanno raccolto la testimonianza delche invece sostiene l’incapacità. La perizia era stata disposta dalladopo lo scontro in aula tra accusa e. Ildel giudici –“sapeva entrare ed uscire dai rapporti” e in lei “ci sono tratti di dipendenza e inadeguatezza ma anche una grande capacità di ...