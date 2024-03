Alessia Pifferi | nuova udienza del processo per l’omicidio della piccola Diana | “Nessun disturbo mentale | anzi è una donna resiliente”

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 15 marzo 2024) Milano –oggi venerdì 15 marzo delad, la mamma che ha lasciato morire di stenti sua figliadi 18 mesi nel luglio 2022. In Corte d'Assise a Milano il dibattito si concentra sulla capacità di intendere e volere dell’imputata. Al centro del dibattimento la relazione di Elvezio Pirfo, lo psichiatra incaricato dalla Procura di analizzare la psichee stabilire se al momento dei fatti fosse consapevole dei suoi gesti. Folla di curiosi L’si è aperta con alcuni momenti di tensione per tanti cittadini e curiosi che volevano assistere al dibattimento e spingevano per occupare le prime file. Dopo aver riportato la calma in aula, il giudice ha chiamato Elvezio Pirfo. La ...