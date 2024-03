Alessandro De Santis dei Santi francesi si è cancellato dai social per non sentirsi dare del “bello”? Parla lui e chiarisce le cose

(Di venerdì 15 marzo 2024) Negli ultimi giorni, la decisione diDe, deidi cancellare il suo profilo Instagram ha fatto molto discutere e suiin molti hanno imputato questa sua decisione al fastidio che il cantante provasse nel ricevere unicamente complimenti legati al suo aspetto fisico. Questa convinzione di molti è scaturita da una risposta data dal cantante nella trasmissione di Rai Due Stasera C’è Cattelan, durante la qualeha spiegato di non avere un buon rapporto con ie di nona suo agio quando gli vengono fatti apprezzamenti di natura estetica perché non pienamente pertinenti con ciò che fa ogni giorno. La polemica è cresciuta sempre di più, spingendo il cantante a intervenire ...

Il cantante del duo Santi Francesi ha spiegato in un’intervista di essersi cancellato dal famoso social a causa dei complimenti sull'aspetto fisico: “Io sto cantando, sono qua per ... (diredonna)

Alessandro-Santi Francesi, sfogo: “La verità sul mio addio ai social”

Il cantante dei Santi Francesi ha fatto chiarezza sulle sue polemiche dichiarazioni: lo sfogo dopo l'intervista da Alessandro Cattelan ...gossipetv

Alessandro De Santis si cancella da Instagram: perché non dobbiamo sempre accettare i complimenti: Il cantante ha raccontato la sua esperienza con l'oggettificazione sui social e le ripercussioni sulla sua salute mentale.alfemminile

I Santi Francesi: “Il nostro concerto Una liturgia d’amore nella ex chiesa per riabbracciare i fan”: Da Sanremo a San Vittore e 40 Martiri, i Santi stanno in chiesa. I Santi sono i Santi Francesi, vincitori dell’ultimo X Factor e reduci dal Festival, dove la loro L’amore in bocca è stata tra le canzo ...milano.repubblica