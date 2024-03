Alcaraz osanna Sinner | “Il miglior giocatore al mondo | è la partita più difficile dell’anno”

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 15 marzo 2024) Giornata di vigilia per Jannike Carlos, che sabato 16 marzo si affronteranno nella semifinale del Masters 1000 di Indian Wells. Il tennista italiano si presenta all’appuntamento dopo aver spazzato via due rivali rognosi come Ben Shelton e Jiri Lehecka, mentre lo spagnolo ha avuto la meglio su Alexander Zverev. Si tratta di un autentico spareggio per il numero 2 al: chi vince lo scontro diretto (4-3 in precedenti in favore dell’azzurro) si prende la seconda posizione nel ranking ATP alle spalle di Novak Djokovic. Carlossi è proiettato verso la prossima, analizzando alcuni aspetti nel corso della conferenza stampa andata in scena dopo la vittoria contro Alexander Zverev: “Onestamente, non so proprio come affronterò il match.è senza ombra di ...