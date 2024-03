Al via l’App per la segnalazione dei cattivi odori e lo studio olfattometrico

(Di venerdì 15 marzo 2024) Al via il pacchetto di servizi commissionati dal Comune di Arezzo per la definizione della problematica deglinella zona di San Zeno. Da alcuni giorni è a disposizione di tutti i cittadinilicazione predisposta per la gestione delle segnalazioni relative alla problematica deinella zona di San Zeno e frazioni limitrofe e sta per prendere avvio l’indagine olfattometrica sul territorio. Il software TOM source finder è stato predisposto da Osmotech – Ecol, società incaricata dal Comune delle indagini olfattometriche, in collaborazione con Arpat e uffici comunali ed ha lo scopo di fornire uno strumento univoco, semplice e accessibile per le segnalazioni. Senza dover scaricare nulla sul telefono i cittadini possono accedere all’indirizzo ...

“Ha un tubo nel retto , serve una urgente operazione” , ma il paziente decide di scappa re via dal Pronto Soccorso Una vicenda che ha lasciato tutti inevitabilmente senza parole. D’altronde non ... (cityrumors)

Pavia , 15 marzo 2024 – aperto un fascicolo per omicidio colposo. E’ la decisione della Procura di Pavia per svolgere gli accertamenti utili tra cui l'autopsia, sulla morte di Jordan Tinti, il ... (ilgiorno)

Sai come si usa l’app Io Ecco la guida pratica spiegata in modo semplice

L’App IO rappresenta dunque uno strumento concreto per promuovere la Cittadinanza Digitale, fornendo ai cittadini un collegamento diretto tramite smartphone ai servizi e alle comunicazioni della ...tag24

Il nuovo libro di Joël Dicker in anteprima nella newsletter de «la Lettura»: Venerdì 15 marzo via email il «diario» settimanale dell’inserto: le elezioni in Russia, un estratto dal primo romanzo post-Quebert dello scrittore svizzero e i Taccuni di Marina Cvetaeva ...corriere

Proton Mail, disponibile l’app desktop ufficiale per Mac e Windows: Dopo alcuni mesi di beta testing, è ufficialmente disponibile la versione definitiva dell’app Proton Mail per macOS e Windows, e una versione beta per sistemi Linux. Il client di posta elettronica in ...macitynet