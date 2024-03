Al Meazza si sfidano le ‘deluse di coppa’- Inter e Napoli visto dai bookmakers

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di venerdì 15 marzo 2024) Ledisial ‘’: il big match tradaiAtlético Madrid e Barcellona hanno scritto la parola ‘fine’ sulla storia europea in questa stagione per, eliminate agli ottavi di Champions e ora ‘costrette’ a concentrarsi unicamente sulla Serie A. I nerazzurri dovranno superare la cocente delusione di una qualificazione sfumata sotto i colpi della formazione guidata da Diego Simeone I nerazzurri dovranno superare la cocente delusione di una qualificazione sfumata tra mille rimpianti e sotto i colpi della formazione guidata da Diego Simeone, soprattutto per le tante occasioni mancate tra andata e ritorno. Ilcerca ora ...