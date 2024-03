Al GF c’è un blackout | Greta incontra la madre in giardino | “Sergio non mi convince | vai piano”

(Di venerdì 15 marzo 2024)Rossetti e Sergio D'Ottavi si sono finalmente baciati, dopo tante resistenze di lei. La gieffinanella puntata di giovedì 14 marzo sua, che non ha avuto timore nel manifestare le sue perplessità su questo avvicinamento.

Disturbi del cibo: l'allarme c'è. Ma l'Italia non vuole vedere

Servono centri di cura convenzionati con il servizio sanitario nazionale. Ma in Italia tutto questo non c’è. Il quadro è chiaro e per metterlo ulteriormente a fuoco si deve partire da un dato ...corriere