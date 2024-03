Aiuti a Kiev | Biden | Putin è un bullo

(Di venerdì 15 marzo 2024) 21.14 Un "". Cosìha definito il presidente russo. A un pranzo con il leader irlandese Varadkar, il capo della Casa Bianca ha esortato la Camera dei Rappresentanti ad approvare una legge che fornirebbe 60 miliardi di dollari in assistenza all'Ucraina. Il Cremlino, di recente, ha comunicato che gli insulti didifficilmente feriscono. Piuttosto, avviliscono chi ricorre a questo tipo di vocabolario.cerca l'ok del Congresso per altri soldi a,esauriti a dicembre, mentre Mosca conquista territori.

Al Congresso si sbloccano gli aiuti all’Ucraina. Il dilemma della procuratrice di Trump

Qualora gli Aiuti a Kiev venissero sbloccati, si potrebbe parlare di TikTok anche alla Camera alta del Campidoglio. Un gioco di specchi che fuori dal gruppo degli addetti ai lavori sicuramente non ...editorialedomani

Ucraina, Zelensky definisce "assolutamente ignobile" l'attacco russo su Odessa: Kiev, 15 mar. (askanews) - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha definito "assolutamente ignobile" l'attacco russo alla città di Odessa, nel sud del Paese che ha provocato almeno 20 morti e oltr ...quotidiano

Russia al voto. «Raid Kiev su seggio nel Kherson». Putin: gli attacchi ucraini non resteranno impuniti: Al via oggi le elezioni presidenziali in Russia, con Putin che ha fatto appello al voto «patriottico» e Mosca che ha messo in guardia contro eventuali manifestazioni di dissenso ai ...leggo