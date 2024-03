Agli Indian Wells le api fermano il match di Alcaraz L’esperto | «La regina ha lasciato l’alveare | vi spiego cos’è successo»

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di venerdì 15 marzo 2024) Il quarto di finale tra Carlose Alexander Zverev degli, il torneo di tennis che si svolge in California, è stato sospeso per una clamorosa “invasione” di api in campo. Gli atleti sono stati costretti a lasciare il campo e sono diventate presto virali le immagini con le persone che scappano dalle api e le telecamere sul posto interamente coperte dstessi animali. Ma è davvero stata un’invasione di apri? In realtà, dal punto di vista tecnico no. Lo spiega un apicoltore in un video divulgativo su TikTok. «Nei filmati si vedono le api muoversi in modo frenetico. Ma non è un’invasione. Questa è una sciamatura», spiegaDaniele Ulisse. Ovvero il modo in cui si riproducono le famiglie di api. «Si tratta di una sciamatura anticipataria delle api, poiché quest’ultime ...