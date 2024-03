«Agenzie» del riciclaggio | pacchetti low-cost per fondi neri ed evasione

(Di venerdì 15 marzo 2024) Banche occulte di cinesi e italiani intascano provvigioni del 5-15% per micro-operazioni di piccoli e medi evasori. In due anni nelle Marche fatture false per 2 miliardi

Il dispositivo MX908 di 908 Devices viene impiegato in tutta Europa per il rilevamento e l’ identificazione di tracce chimiche , promuovendo le relazioni con la NSPA (NATO Support Procurement ... (seriea24)

Rapina all’agenzia viaggi: in manette ventottenne

Un tunisino di 28 anni, disoccupato e con precedenti, è stato arrestato per una rapina a mano armata in un'agenzia di viaggio a Castellanza. Agiva con due complici non identificati.ilgiorno

Call my agent Italia, seconda stagione dal 22 marzo: «Muccino scatenato, vogliamo Fiorello»: Si riaccendono le luci della CMA, l'agenzia più divertente del cinema italiano. Su Sky e in streaming su Now, dal 22 marzo, torna «Call my agent», la serie che gioca con i ...ilmattino

leggi le altre "Cose": Conte non è un uomo a caso, non è un pensatore, non è un giornalista che esprime semplicemente delle opinioni così… L’audiovideo di Agenzia Radicale Video che ... di Vladimir Osechkin, fondatore del ...agenziaradicale