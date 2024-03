Affari Tuoi | la scelta inspiegabile di Stefania | Per me il 7 è importante Finisce in lacrime

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 15 marzo 2024) Non è stata una puntata fortunata, l'ultima di, per la signoradalla Basilicata. Il gioco serale dei pacchi di Rai1, condotto da Amadeus, sa essere molto crudele e così la signora, farmacista e accompagnata dal marito Davide, infermiere di pronto soccorso, ne ha pagato le spese. La sua partita è apparsa da subito molto complicata. A metà del gioco, infatti, cambia il pacco che aveva ricevuto in sorte, il numero 7, per poi scoprire amaramente che conteneva €100000. Commossa e con gli occhi lucidi,ha confessato: “Quel numero era, il 7 è la data in cui io e Davide ci siamo fidanzati”. Strano, allora, che se ne sia liberata, restando con €75000 come somma massima da poter vincere. Dopo un andirivieni di emozioni, tra pacchi rossi e pacchi ...