AEW | Mercedes Mone avrebbe firmato un ricchissimo contratto

(Di venerdì 15 marzo 2024) Come abbiamo visto, l’arrivo di(f.k.a. Sasha Banks) in AEW si è finalmente concretizzato in occasione di Dyanmite Big Business di mercoledì. Ora, secondo le indiscrezioni, la “CEO”uncon la federazione di Tony Khan che la rende la wrestler femminile più pagata al mondo, più delle top woman WWE. Molti soldi perSecondo quanto evidenziato da F4WOnline.com,uncon la AEW. Al momento la cifra esatta non è nota (ma siamo al di sotto dei 5 milioni di dollari l’anno), ma sarebbe tale da renderla oggi la wrestler femminile più pagata al mondo. A ...

Booker T Discusses Mercedes Mone Signing With AEW

WWE Hall of Famer Booker T shares his take on seeing Mercedes Mone officially join the All Elite Wrestling roster.wrestlinginc

Eddie Kingston: As Long As I’m Alive, Kicking And Able To Get In The Ring, AEW Is Gonna Keep Growing: Since capturing the AEW Continental Crown at AEW World's End, Eddie Kingston has been on an incredible run in AEW, defeating Bryan Danielson, Bryan Keith and more with the titles ...fightful

Top five greatest WWE matches of Sasha Banks (Mercedes Mone): Sasha Banks, now known as Mercedes Mone, has always electrified audiences with her unparalleled charisma and extraordinary wrestling skills.khelnow