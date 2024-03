AEW | Con Mercedes “Sasha Banks” Moné salgono gli ascolti di Dynamite | ma non troppo

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di venerdì 15 marzo 2024) Sono stati resi noti i dati di ascolto della puntata del 13 marzo di AEWsulla TBS, che sicuramente faranno discutere ancora una volta i fan. Si trattava di un episodio speciale, dato che era brandizzato come “Big Business” e ha venduto un gran numero di biglietti. Come riportato da WrestleNomics, il programma ha ottenuto 801.000 telespettatori e un rating di 0,27 nell’ambita fascia demografica 18-49. Si tratta di un leggero aumento rispetto all’episodio della settimana precedente, che ha attirato 779.000 spettatori e ha ottenuto un rating di 0,27. La card dicomprendeva Willow Nightingale contro Riho nel main event, la sfida tra Samoa Joe e Wardlow per il titolo del mondo ed il bellissimo match tra Jay White e Darby Allin. Lo show ha visto anche il debutto diMone, che è stato forse il motivo ...