(Di venerdì 15 marzo 2024) Il Consiglio di amministrazione di, presieduto da Giovanni Sanga, ha approvato il progetto per la realizzazione del nuovo centro servizi aeroportuali nell’area di proprietà della stessa società e in prossimità del parcheggio intermodale P3 a raso da 5.000 posti.

SACBO, CdA approva realizzazione nuovo centro servizi aeroportuali

Il Consiglio di amministrazione di Sacbo, presieduto da Giovanni Sanga, ha approvato il progetto per la realizzazione del nuovo Centro ...teleborsa

Aeroporto, Sacbo stanzia 24 milioni per costruire un hotel 4 stelle: Il Consiglio di amministrazione di Sacbo, presieduto da Giovanni Sanga, ha approvato il progetto per la realizzazione del nuovo centro servizi aeroportuali nell’area di proprietà della stessa società ...ecodibergamo

Aeroporto di Orio, via libera al progetto per un albergo 4 stelle da 180 camere: Sacbo investe 24 milioni di euro, la struttura sarà pronta nel 2026 e gestita per un brand internazionale da uno dei più importanti gruppi italiani attivi nell’ospitalità. Sanga: «Così ci adeguiamo ai ...bergamo.corriere