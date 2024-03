Aeroporto di Salerno | sfida e opportunità per l’artigianato | nasce Cna Turismo

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 15 marzo 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Creare una Galleria delnella nuova aerostazione che accoglierà i turisti in arrivo e partenza dallo scalo Costa d’Amalfi”: chiede di non perdere tempo e di sfruttare al volo l’occasione offerta dalla riapertura dei collegamenti in calendario dall’11 luglio, la CNA diche, con il rilancio dell’infrastruttura, ha connesso, sul territorio, il decollo di CNA, l’unione cioè di tutte le imprese che sono interessate a costruire un’offerta del territorio integrata che metta insieme elementi diversi che ruotino tutti però attorno ale alla sua capacità anche di far viaggiare le emozioni, soprattutto in un’area a forte vocazione emozionale come quella salernitana. “L’rappresenta un’ed...