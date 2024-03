Aeroporto di Orio | approvata la realizzazione del centro servizi | stanziati oltre 24 milioni di euro

(Di venerdì 15 marzo 2024)al Serio. Il Consiglio di amministrazione di SACBO, presieduto da Giovanni Sanga, ha approvato il progetto per ladel nuovoAeroportuali nell’area di proprietà della stessa società e in prossimità del parcheggio intermodale P3 a raso da 5.000 posti. L’opera sarà pronta nel 2026 e prevede edifici connessi all’attività aeroportuale e una struttura alberghiera da 180 camere, di categoria 4 Stelle di un brand internazionale, sviluppata in sinergia con uno dei più importanti gruppi italiani attivi nel settore dell’ospitalità, che ne curerà la gestione fornendo una serie diconnessi all’, dal desk informativo al deposito bagagli e ilo navetta da e per l’aerostazione. Per ladella ...

Dal binario 1 il treno per Bergamo destinazione aeroporto di Orio al Serio , dal 2 per la Svizzera passando per Como. Partiranno dalla Stazione ferroviaria di Lecco, però non prima del 2030. Ad ... (ilgiorno)

All'aeroporto di Orio al Serio salti la fila con la Carta di Identità Elettronica

L'Aeroporto di Orio al Serio (Milano Bergamo) ha introdotto una novità significativa per passeggeri in arrivo o in transito dalle destinazioni Schengen: un percorso veloce che permette di saltare i ...tomshw

A Orio al Serio salti la fila con la Carta di Identità Elettronica: L’Aeroporto di Orio al Serio ha attivato un nuovo iter di imbarco per tutti i passeggeri in possesso di Carta di Identità Elettronica, biglietto aereo e bagaglio a mano che permetterà loro raggiungere ...hdmotori

Miglior Aeroporto d’Europa 2024, Fiumicino vince il premio per il settimo anno di fila: Fiumicino ha vinto per il settimo anno consecutivo il premio come “Best Airport”, risultando il migliore al mondo nelle principali categorie.quifinanza