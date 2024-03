“Addio Jessica | mamma guerriera” | tutto è partito da un mal di pancia

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 15 marzo 2024) La comunità di Tarzo e il più ampio circolo di amici e conoscenti si ritrovano oggi avvolti in un velo di tristezza per la prematura scomparsa diMaria Spampinato, venuta a mancare la scorsa notte dopo una coraggiosa battaglia contro un raro tumore., 33 anni, madre affettuosa di Ettore, 11 anni, ed Ester, 7 anni, è stata un faro di forza, altruismo e luminosità nella vita di chi ha avuto la fortuna di conoscerla. Lavoratrice instancabile,svolgeva la professione di estetista in un centro estetico a Conegliano, dimostrando una passione incondizionata per il suo mestiere. “Amava tanto il suo lavoro, non perdeva un giorno, anche quando stava male andava a lavorare”, condivide Angela Lembo, zia e figura materna per, sottolineando il sogno mai realizzato di aprire un proprio centro ...