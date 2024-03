Addio alle spese per medicinali e visite mediche grazie all’esenzione per reddito | scopri se puoi richiederla

(Di venerdì 15 marzo 2024) L’esenzione dal pagamento dellepuò essere usufruita anche da coloro che rispettano specifici parametri di. Vediamo quali sono. L’esenzione persolleva alcune categorie di contribuenti dal pagamento del ticket per lerelativeprestazioni(di diagnostica strumentale, di laboratorio o specialistiche ambulatoriali) erogate dal Servizio Sanitario Nazionale. A chi spetta l’esenzione dal ticket sanitario per? – informazioneoggi.itNel dettaglio, ne hanno diritto: i cittadini di età inferiore a 6 anni e superiore a 65 anni, che appartengono a nuclei familiari conannuo complessivo pari o inferiore a 36.151,98 euro (Codice E01); i disoccupati e i loro familiari a carico che ...

Il 12 marzo 2024, il Parlamento europeo ha adottato in via definitiva la direttiva sulle Case Green , conosciuta come Energy Performance of Buildings Directive (Epbd). Questa direttiva mira a ridurre ... (quifinanza)

Bollette pesanti addio , d’ora in poi a far funzionare le vasche saranno pannelli fotovoltaici e pompa di calore. Svolta "eco" per la piscina "Facchetti" a Cassano. Rifatta da cima a fondo, ... (ilgiorno)

Alessandro-Santi Francesi, sfogo: “La verità sul mio addio ai social”

Il cantante dei Santi Francesi ha fatto chiarezza sulle sue polemiche dichiarazioni: lo sfogo dopo l'intervista da Alessandro Cattelan ...gossipetv

Wonder Woman Addio, Patty Jenkins conferma: "La saga è finita, niente più terzo film": Lo avevano già immaginato un po' tutti i fan, ma in queste ore la regista Patty Jenkins lo ha confermato: la saga di Wonder Woman non andrà avanti.cinema.everyeye

Caos in casa Lazio dopo l'Addio di Sarri: il capitano biancoceleste non ha reagito, nessuno dei presenti ha calmato l'aggressore: Giovedì anche Jessica, la moglie, ha dovuto incassare qualche offesa per strada. Già qualche mese fa Immobile aveva lasciato trasparire un certo malcontento dovuto alle tante critiche ricevute sui ...gazzetta