Addio a Robyn Bernard | star di General Hospital Per la sua morte è stata aperta un’indagine

(Di venerdì 15 marzo 2024)della soap– dove interpretava il ruolo di Terry Brock – scomparsa improvvisamente il 12 marzo scorso a 64 anni. Lo sceriffo della contea di Riverside, in California, ha fatto sapere di aver apertosulladell’attrice, dopo che il suo corpo è stato rinvenuto privo di vita in un campo aperto dietro a un edificio che ospita un’attività commerciale, a San Jacinto. Al momento la causa dellarisulta ancora sconosciuta. Vi raccomandiamo... È morto all’improvviso Akira Toriyama, papà di Dragon Ball e di Arale ...

Terribile lutto nel cinema, addio alla famosa attrice: “Trovata morta”

Il mondo del cinema piange la morte della famosa attrice. In queste ore è stata trovata morta Robyn Bernard, volto di 'General Hospital'.newsmondo

Trovata morta Robyn Bernard, attrice di General Hospital: aveva solo 64 anni: La giovane attrice era poi apparsa in episodi di telefilm come "Simon & Simon", "I ragazzi del computer", "L'albero delle mele" e "Vietnam Addio". Ma la grande occasione per Robyn Bernard arrivò solo ...today

“General Hospital”, morta Robyn Bernard. Il cadavere è stato trovato in un campo in California, la polizia ha aperto un’indagine: Secondo quanto riferito dagli agenti, la 64enne attrice è stata riconosciuta dalle impronte digitali, perché addosso non aveva alcun documento di identità. Nota per aver interpretato Terry Brock nella ...corriere