Accoltella l’ex compagno violento | assolta per legittima difesa

(Di venerdì 15 marzo 2024) Tarantini Time QuotidianoUna donna di 46 anni è statadal Tribunale di Taranto per, dopo essere finita a processo per averto all’addomeal termine dell’ennesima lite, nel 2019. Per il giudice Elvia Di Roma, la donna assistita dall’avvocato Filippo Pavone, avrebbe reagito in quel modo perché in imminente pericolo di vita. I fatti risalgono all’estate del 2019, al termine dell’ennesima lite concon il quale la donna aveva una relazione dal 2015. Secondo la ricostruzione della, l’uomo si sarebbe mostrato sin da subito possessivo, arrivando ad essere, tant’è che la 46enne negli anni, avrebbe riportato anche diverse fratture al ...

Questa l’accusa del 19enne, che è stato messo in manette dalla polizia dopo l’uccisione di Julien Grégoire, professore in Belgio Tragedia in Belgio. La procura del comune di Mons sta attualmente ... (notizie)

Un uomo ha perseguitato e ferito con un coltello la propria compagna . La donna ha denunciato l'accaduto alle forze dell'ordine. Per lui è stato disposto il divieto di avvicinamento .Continua a ... (fanpage)

Pubblicato il 5 Marzo, 2024 “Ti massacro. Ti ammazzo” . Queste le terribili minacce fatte, dopo la fine della loro relazione, da un giovane di 27 anni che ora è sotto inchiesta per atti persecutori ... (dayitalianews)

Taranto, accoltellò l’ex compagno ma era legittima difesa

TARANTO - Assolta per legittima difesa. È la sentenza emessa ieri dal tribunale di Taranto nei confronti di una donna di 46 anni finita a processo per aver Accoltellato l’ex compagno durante ...lagazzettadelmezzogiorno

Accoltella un uomo perché blocca il suo passo carrabile: Ha Accoltellato un uomo perché con l'auto bloccava il suo passo carrabile. E' quanto si è verificato nel quartiere Pianura di Napoli dove la vittima è stata colpita al braccio. Tra i due prima è ...ansa

Napoli, Accoltellato per un passo carrabile: arrestato 41enne di Pianura: Ha Accoltellato un uomo perché con l'auto bloccava il suo passo carrabile. È quanto si è verificato nel quartiere Pianura di Napoli dove la vittima è stata colpita ...ilmattino