(Di venerdì 15 marzo 2024) 15edricorrenze C’era una volta il grande Saint Etienne, quando vinceva numerosi titoli in patria, arrdo in finale di Coppa Campioni nel 1976. In quella squadra vi era, nato il 151944. Eavrebbe festeggiato ottant’anni anche Gérard Farison, che nei ‘Verts’ giocava nel reparto arretrato. Sarebbero stati settantacinque per Bernd Nickel, che con l’Eintracht Francoforte festeggiò tre Coppe di Germania e una Coppa Uefa. Il 151964 sono nati Nando De Napoli e Davide Pinato: se è facile pensare all’ex centrocampista come uno dei pilastri del grande Napoli di Maradona, ricordiamo che è assieme a Insigne il giocatore del ‘Ciuccio’ con più presenze nella nazionale ...