A1 Chiusa per una notte immissione su D19 diramazione Roma Sud

(Di venerdì 15 marzo 2024) Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire attività di ispezione del viadotto “San Cesareo 2”, dalle 22.00 di lunedì 18 alle 6.00 di martedì 19 marzo sarà chiuso, per chi proviene da Firenze, lo svincolo disulla D19sud, verso/G.R.A. (Grande Raccordo Anulare). In alternativa si consiglia di percorrere la A24-Teramo e seguire le indicazioni perest/G.R.A. Lo comunica Autostrade. (Com/Red/Dire)

Sulla A1 Milano-Napoli , per consentire lavori di ripristino danni a seguito di un incidente, dalle 22.00 di venerdì 15 alle 6.00 di sabato 16 marzo, sarà chiusa la stazione di Cassino , in uscita per ... (romadailynews)

Per consentire attività di ispezione del ponte "Rio Pescia" L'articolo Autostrada A11: chiusa per quattro notti la stazione di Chiesina Uzzanese proviene da Firenze Post. (firenzepost)

Eurovision, Malmo scalda i motori: chiusa la griglia dei partecipanti

(Adnkronos) - Sarà un’edizione al femminile, quella del 2024 di Eurovision Song Contest. Dopo l’annuncio dell’Azerbaigian, che ha sciolto la riserva sulla canzone solo oggi, venerdì 15 marzo, la “grig ...palermomania

Papa Francesco e la cotta per una ragazza nell'autobiografia: "Ero in seminario, non riuscivo a pregare": Storia dall’autobiografia di Papa Francesco. Il Papa racconta di una cotta presa mentre era in seminario, prima di prendere i voti, per una ragazza che lavorava nel mondo del cinema. In altri passaggi ...notizie.virgilio

Un libro sulla morte di Eschilo diventa un cold case: Esploratore della storia, Salvatore Parlagreco, giornalista, scrittore, che per indole cerca risposte nei casi apparentemente chiusi, si è addentrato nella galleria dei secoli nel tentativo di ...ansa