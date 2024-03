A Trieste il Tour UGL sulla partecipazione Paolo Capone | Leader UGL | “Tutelare i lavoratori a partire da sicurezza e salari”

(Di venerdì 15 marzo 2024) Si è conclusa ala tredicesima tappa delitinerante per l'Italia promosso dall’UGL con lo slogan “Lavoro è”, a bordo di un autobus, per promuovere ladeialla gestione delle imprese. Ilche sta attraversando venti regioni, si propone di affr

Al via da marzo la nuova edizione del Trieste film Festival in Tour , iniziativa nata dalla collaborazione tra Lo Scrittoio e il Trieste film Festival che quest’anno porta nelle sale italiane ben 7 ... (spettacolo.periodicodaily)

Cannes, al salone dell'immobiliare successo per Trieste e Porto Vecchio

Sono stati una 50ina gli incontri, di cui 20 molto approfonditi, con potenziali investitori internazionali sul progetto di rigenerazione per l'area di Porto Vecchio - Porto Vivo di Trieste nei quattro ...rainews

Umberto Tozzi, ultimo Tour prima dell'addio ai live: l'1 settembre tappa a Opatja in Croazia: Dopo 50 anni di una carriera costellata di successi e riconoscimenti in Italia e nel mondo, più di 80 milioni di dischi venduti e oltre 2000 concerti, UMBERTO TOZZI dà il suo addio alla scena live con ...triestecafe

Corso Trieste è il primo romanzo di Piotta, "colonna sonora" del suo nuovo album: Marzo è un mese ricco di impegni e novità per Piotta. Dopo l'uscita del suo nuovo album in studio 'Na notte infame e la partenza del relativo Tour nei club, per Tommaso Zanello - questo il suo vero no ...mtv