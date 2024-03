A piedi o in bici collezionando santuari in Emilia Romagna | ecco come

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 15 marzo 2024) Bologna, 15 marzo 2024 – Torna anche quest’anno il Circuito deidell’Appennino Bolognese, che si amplia e diventa Circuito deidell’: il percorso ciclistico nato in epoca Covid apre le porte anche alle province di Parma e Piacenza, mancanti nella mappatura degli anni precedenti. Un’immersione ancora più ampia, dunque, fra luoghi d’arte e fede immersi in contesti di grande bellezza. Non è l’unica novità: i numerosiMariani dell’Appennino si potranno raggiungere non solo con tutti i tipi dicletta (tra cui anche le handbike), ma da quest’anno sono coinvolti anche i camminatori. Mafunziona? Dal 27 aprile – giorno di inaugurazione che avverrà a San Luca, basilica che sorveglia i Colli Bolognesi – fino al 26 ottobre ci si ...