A Palermo via ai casting dello Zecchino d’Oro

Leggi tutta la notizia su ilpalermo

(Di venerdì 15 marzo 2024) I, lo storico festival internazionale che vede protagonisti bambini e bambine, fa tappa a Forum. Le selezioni ufficiali si terranno, venerdì 10 e sabato 11 maggio, in piazza Fashion, dove verrà allestita un’area a loro dedicata. l, curati in collaborazione con Wobinda Produzioni, si svolgeranno al centro commerciale e potranno partecipare i bambini dai 3 ai 10 anni. Il toursi propone così di scoprire nuovi talenti siciliani da presentare alla 67esima edizione del più importante evento canoro per l’infanzia trasmesso, come da tradizione, su Rai 1. Le iscrizioni per partecipare al ...