A Milano l’esclusivo pop up store che celebra 50 anni di AC DC!

(Di venerdì 15 marzo 2024) Gli AC/DCno 50di carriera! I festeggiamenti cominciano venerdì 15 marzo con l’uscita dei primi 9 leggendari dischi della band ristampati in vinile color oro in edizione limitata e un pop upesclusivo aattivo da venerdì a domenica 17 marzo (Corso di Porta Ticinese, 16). Nel pop upAC/DC 50 si alterneranno per tre giorni talk con ospiti, mostre, listening session ed eventi dedicati a tutti i fan ma anche a coloro che vogliono conoscere meglio l’iconica rock band australiana. Sarà possibile acquistare i gadget dedicati ai 50di carriera e i primi 9 album ristampati da Columbia Records/Legacy Recordings: Back in Black, Highway to Hell, The Razors Edge, Powerage, For Those About to Rock (We Salute you), High Voltage, Dirty Deeds Done Dirt Cheap, Who ...