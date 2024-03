A Caserta lavoratori Softlab in corteo | “Vogliamo lavorare”

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 15 marzo 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoIdella sedena dellastanno manifestando per le strade di. Protestano per gli stipendi arretrati – almeno sette che riguardano solo una piccola parte dei circa 200 dipendenti – e soprattutto per le prospettive occupazionali sempre più fosche. Gli addettisono tutti exdella multinazionale Jabil di Marcianise, fuoriusciti da quest’ultima negli anni scorsi causa crisi produttiva e riassunti a spese della stessa Jabil in, sulla base di un processo di reindustrializzazione mai decollato nonostante fosse stato “benedetto” da istituzioni come Ministero e Regione Campania. Dopo la riassunzione in, ihanno continuato a fare cassa ...