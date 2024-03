(Di venerdì 15 marzo 2024) Via libera al Piano regolatore di. Il Consiglio comunale ha approvato il documento. Dopo l’adozione della sua parte strutturale avvenuta il 19 luglio 2021, da parte della massima assise cittadina è arrivato il disco verde per lo strumento di pianificazione territoriale. Il lungo percorso è iniziato nel 2005, con la stesura del documento affidata allo Studio Imbesi di Roma. Lo scorso 15 gennaio, all’assessorato regionale all’urbanistica, era inoltre arrivata la sottoscrizione dell’accordo tra Regione Umbria, Provincia di Perugia e amministrazione comunale utile a portare all’approvazione del Prg, per poi passare alla fase operativa. Dal 1974, il Comune diha sempre utilizzato il Piano di fabbricazione con ben 200 varianti, "che ha determinato – commenta il sindaco Annarita Falsacappa - la disseminazione di zone industriali sul territorio, ...

Bevagna: caso di meningite, barista positiva scatta la profilassi

Bevagna - Un caso di meningite a Bevagna in provinciadi Perugia, scatta la profilassi. A segnalarlo è la Asl attraverso una informativa urgente del suo servizio di Igiene e ...ilmessaggero

A lezione alla Galleria nazionale dell'Umbria: Sono arrivati in pullman a Perugia per una giornata speciale, una visita alla mostra in corso alla Galleria nazionale dell'Umbria. Addentrarsi nei meandri dell'arte del '200 non è facile per nessuno m ...rainews

