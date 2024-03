70x70 - Lo sapevate che… un angolo di preziose curiosità su RaiPlay

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di venerdì 15 marzo 2024), 70 storie per 70 anni di TV nelle pillole di 4 minuti disponibili sudal 3 gennaio, giorno del compleanno della televisione, fino a maggio. Ne abbiamo parlato con Francesca Barolini, a cui è affidata la conduzione del programma e questa preziosa selezione. 70 anni. Un traguardo importante per la Rai Radiotelevisione Italiana tagliato lo scorso 3 gennaio, data in cui è iniziato un percorso di doverose celebrazioni che si terranno per tutto il 2024. Una delle iniziative messe in piedi è, loche..., una produzione Rai Contenuti Digitali e Transmediali e Rai Teche, un programma disponibile in esclusiva suche ha debuttato proprio nel giorno del compleanno della televisione e proseguirà con le sue pillole quotidiane di 4 minuti fino al 30 maggio, raccogliendo 70 storie ...