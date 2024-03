19 libri per bambini da regalare per la Festa del papà

Ci sono persone che non sentono di appartenere alle categorie di genere maschile e femminile e hanno il desiderio e la necessità di identificarsi come MtF (Male to Female) donna Transgender , a cui è ... (amica)

In libreria un vademecum per creativi

164, EURO 18). Sergio Rodriguez, direttore creativo di lunga esperienza, attivo in ambito internazionale, in Vedrai che si brucia subito, in libreria dal 22 marzo per Trèfoglie, dà vita a un vademecum ...ansa

Il Gorilla ce l'ha piccolo, la quarta stagione del podcast: Nell'ultimo episodio Venuto e Pievani getteranno uno sguardo sul futuro, perché´ è sull'agricoltura e sull'allevamento dei prossimi anni che si gioca la scommessa decisiva per la nostra sopravvivenza.ansa

libri - Chiara Ingrosso presenta "La Regola di Nora (Sem)", lunedì 18 marzo alla Feltrinelli Piazza dei Martiri: Quanti misteri puoi risolvere in 6 settimane È questa la sfida che Feltrinelli Librerie lancia ai propri lettori, trasformandola in un’occasione per celebrare uno dei genere letterari più popolari e ...napolimagazine