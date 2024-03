13 anni di guerra in Siria – Assad e la Russia bloccano i colloqui e cercano la riabilitazione ‘per sfinimento’ dopo oltre 500mila morti

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 15 marzo 2024) Unache ha fattovittime e prodotto circa 16milioni di profughi. Sono questi i risultati del conflittono, entrato ufficialmente nel suo 13esimo anno. Era infatti il 15 marzo del 2011 quando, sull’onda delle primavere arabe, le proteste della popolazione dilagarono in tutto il Paese chiedendo l’avvio di una transizione democratica e la fine della dittatura quarantennale della famiglia al-al potere dal 1970.un decennio di, laè profondamente mutata, anche geograficamente. È ormai suddivisa in zone controllate da diverse potenze regionali e internazionali, intervenute nel conflitto a sostegno di una o dell’altra parte. Come lache, ormai dal 2015, ha un ...