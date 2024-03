12 Mostre che valgono un viaggio

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di venerdì 15 marzo 2024) Berlino, Parigi, Londra, ma anche Firenze, Roma, New York e San Francisco. Ecco dove scoprire le esposizioni di arte moderna e antica nei prossimi sei mesi. E perché. Parigi val bene una mostra. Ma anche Roma, Londra o San Francisco. In questo periodo le grandi esposizioni non mancano, e la visita a una mostra è sempre un ottimo pretesto per regalarsi una vacanza. In Italia tiene banco l’esposizione che rende omaggio a Fidia, il più grande scultore dell’età classica, i cui capolavori sono esposti ai Musei Capitolini-Villa Caffarelli, a Roma. La mostra Fidia, la prima di un ciclo dedicato ai grandi maestri della Grecia antica, è in programma fino al 5 maggio. Sono presenti oltre cento opere, tra originali greci e repliche romane, dipinti, manoscritti, disegni. Si possono ammirare anche i due frammenti originali del fregio del Partenone, mai esposti al di fuori del museo dell’Acropoli di ...