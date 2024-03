10 idee per un viaggio tra i luoghi di San Patrizio

Leggi tutta la notizia su nonewsmagazine

(Di venerdì 15 marzo 2024) Se non si può vivere lo spirito della festa andando in Irlanda in occasione di San, ma si è curiosi di conoscere un po’ di cose su questa figura così importante, si può programmare uno una breve vacanza in cui andare in ogni momento dell’anno alla scoperta delle località più significative, proprio perché connesse direttamente con la vita del santo (o con la sua leggenda). Idilliache e immerse nel verde o nella pace del silenzio poetico della natura, sono lontane dalle rotte più battute: felice caratteristica che le rende ideali per unin cui ristabilire un contatto intimo anche con sé stessi, meglio ancora se fuori stagione. Croagh Patrick, Contea di Mayo Conosciuta come la montagna sacra d’Irlanda, Croagh Patrick, lungo la Wild Atlantic Way, occupa da millenni un posto speciale nella spiritualità irlandese. ...