?Abbattono un albero e uccidono uomo che passava in auto | denunciati sei giovani

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di venerdì 15 marzo 2024) Una follia che rischia di costare caro a seiche, dopo aver tagliato un, hanno causato la morte di unLe bravate di alcuni ragazzi causano delle volte alcune conseguenze alle quali porre rimedio è complicato. Spesso si tratta però di quelle che in gergo vengono definite, per l’appunto, ‘ragazzate’. Sono scelte scaturite dall’ingenuità di un giovane che ha come scopo quello di divertirsi. Capitano, però, delle occasioni in cui la poca razionalità prende il sopravvento e quello che poteva essere un gioco – seppur stupido – si trasforma in una catastrofe. Gesti anomali, incomprensibili, ai quali troppo sempre assistiamo. Un esempio recente, purtroppo, è quanto accaduto in Olanda, dove a perdere la vita è stato undi 55 anni.caduto su una macchina lungo la strada (Ansa ...