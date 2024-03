Zaniolo può tornare a Roma | i benefici della trattativa per i giallorossi

(Di giovedì 14 marzo 2024) Nicolòpotrebbenella capitale la prossima estate, divenendo un colpo importante per la nostra Serie A. Il centrocampista di proprietà dell’Aston Villa sembra il procinto di trattare per il suo rientro in Italia Nicolòpuòin Italia, ma non alla Juventus. L’exe Galatasaray potrebbe far ritorno in Serie A L'articolo

L'avventura in Inghilterra non va come sperava e alla porta di Nicolò Zaniolo torna a bussare la nostalgia: quella di casa, quella... (calciomercato)

Zaniolo sta vivendo un periodo nero e gioca poco in Premier. L’ addio all’ Aston Villa a giugno è possibile, può tornare in Italia. E il Milan … Non indimenticabile l’esperienza di Nicolò Zaniolo ... (dailymilan)

Lazio, contatti con Zaniolo: lo vuole Lotito. La Roma ha la percentuale sulla rivendita: Non solo, perché come aggiunge 'tuttomercatoweb.com', Lotito vorrebbe addirittura Nicolò Zaniolo. L'... comunque non semplice proprio per il suo passato a Trigoria ma la pista può scaldarsi. Alla ...

News sportive del 04 - 03 - 2024: All'occorrenza può ovviamente giocare anche a destra in maniera efficace, ma in questo momento per ... sullo sfondo ci sarebbero poi anche le alternative Baldanzi, Zaccagni e Zaniolo . Per tutti e tre ...