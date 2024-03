WTA Indian Wells 2024 | Gauff convince | fuori Sabalenka e Kasatkina!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 14 marzo 2024) Anche il tabellone femminile del WTA 1000 disi allinea ai quarti di finale al termine di una giornata che ha presentato due notevoli sorprese: l’eliminazione della campionessa degli Australian Open Arynae quella di Dariache ha ceduto in tre set a una grande Emma Navarro, giocatrice sempre più in crescita. Finisce 6-3 3-6 6-2 in favore della testa di serie numero 23 del tabellone la cui chiave fondamentalmente è stata quella di servire bene per tutto il match, cedendo solo una volta la battuta. Il break decisivo nel primo set è arrivato nell’ottavo game, un break contro le è stato fatale nel secondo set, mentre nel terzo ha fatto gara di testa, andando avanti 2-0 e 3-1 e non facendosi più riprendere. La vittoria più importante della carriera per l’americana ...