Whynot | chiude in anticipo la stagione

(Di giovedì 14 marzo 2024) Arezzo, 14 marzo 2024 – Comunichiamo che la sospensione temporanea della serata avvenuta lo scorso Gennaio è, almeno per questa, definitiva. Non avendo trovato una soluzione efficace e non potendo dare garanzia di poter abitare uno spazio sicuro per le persone LGBTQIA+ la decisione non può essere altrimenti. Si interrompe quindi, in attesa di eventuali nuovi sviluppi, la collaborazione continuativa che va avanti dal 2019 con la discoteca Class125 che ringraziamo per averci accolte nelle ultime 4 stagioni. Non sventoliamo bandiera bianca, il nostro “orgoglio incontenibile” non ce lo permette, la storia del movimento LGBTQIA+ non ce lo permette. Ma ci rivolgiamo a quelle persone che hanno contribuito a rovinare il clima di festa e di libertà che si respirava all’interno della serata e hanno fatto in modo di arrivare a questo punto, vogliamo che facciano il ...