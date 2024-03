Walter Chiapponi lascia Blumarine e mette in pausa la moda

Leggi tutta la notizia su amica

(Di giovedì 14 marzo 2024) Sono tempi difficili per i designer. La successione di direttori creativi a capo delle maison è sempre più rapida, mentre agli stilisti viene chiesto, in pochi mesi, di interpretare l’heritage dei brand in modo nuovo e di trasformare marchi nati e decollati nel passato, in contesti sociali ed economici molto diversi da oggi, in successi commerciali e mediatici contemporanei che riflettano lo Zeigeist contemporaneo. Un processo di interpretazione e sinergia incredibilmente elaborato che, come dimostra anche la storia recente della, richiede più tempo di un debutto (Maximilian Davis per Ferragamo e Sabato De Sarno per Gucci vi dicono qualcosa?). Perché, quando si instaura una relazione e si impara a conoscersi e a capirsi (le conoscenze da fare quando si prendono le redini di un brand sono davvero tante, dall’amministratore delegato, al team di stilisti, fino ai ...