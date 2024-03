Wafa | spari Idf | 6 morti e 83 feriti

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di giovedì 14 marzo 2024) 1.53 L'agenzia di stampa palestineseafferma che almeno 6 persone sono morte e altre 83 ferite ieri sera quando le forze israeliane hanno sparato contro un assembramento di cittadini a Gaza.riporta anche che sempre ieri in differenti episodi una persona è rimasta uccisa in un raid israeliano contro una casa nel campo profughi di Jabalia e altre due sono morte in un bombardamento che ha centrato un veicolo a Rafah. Il bilancio delle vittime palestinesi nella Striscia di Gaza dal 7 ottobre è di 31.272e 73.024