Voragine in via Morghen | in difficoltà non solo i residenti | protestano anche ristoratori e commercianti

I tecnici di ABC hanno trovato gli scarichi fecali lesionati . A questo sono dovute le infiltrazioni tra via Bonito e via Solimena, a pochi metri dalla Voragine di via Morghen .Continua a leggere (fanpage)

fiume di fango in via Torrione San Martino, via Bonito e via Solimena al Vomero questa mattina.Continua a leggere (fanpage)

Sergio De Marco, direttore di Abc, ha dichiarato che i lavori per ripristinare la Voragine che si è aperta lo scorso 21 febbraio in via Morghen saranno ultimati entro Pasqua.Continua a leggere (fanpage)

Bonus asili nido 2024, al via le domande per retta e supporto a casa. Fino a 3.600 euro: È disponibile il servizio per presentare le domande di Bonus asilo nido e forme di supporto presso la propria abitazione 2024 ...quicosenza

Voragine in via Cesinali, Vigili del Fuoco in campo per recuperare la betoniera sprofondata. Foto: Una perdita d’acqua nel sottosuolo fa aprire una grossa Voragine in via Cesinali che causa lo sprofondamento di una betoniera. Lo smottamento, legato presumibilmente anche alle abbondanti piogge che s ...atripaldanews

Vomero, caos Voragine. Il Sindaco: «Aiuti a chi è in difficoltà»: A tre settimane dalla Voragine, finalmente per via Morghen si intravede una via d’uscita. Il cantiere va avanti speditamente, le verifiche alle condutture sono in fase avanzata; la promessa ...ilmattino