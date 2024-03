‘Viva Rai2’ | è il giorno del Media Freedom Act | la gag di Fiorello & Co

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di giovedì 14 marzo 2024) Nella puntata di VivaRai2! in onda giovedì 14 marzo,ha commentato il recente sviluppo da parte del Parlamento Europeo in materia diAct. Il conduttore ha, infatti, spiegato: “Cosa significa? Che finalmente la politica è fuori dalle televisioni europee”. Quindi? “Se alla Rai togli tutta la politica, è finita, ciao a tutti! Voglio vedere se passa questa cosa come si fa. Io potrei essere un vertice Rai, non essendo un politico. Mi sto già facendo i capelli a punta, a vertice Rai.” Così, Biggio, Casciari e tutta la banda salutano, si alzano, congedano telespettatori e pubblico presente al Foro Italico, lasciando il glass vuoto. Ma non si è trattato dell’unica notizia delcommentata in puntata a suon di battute. Presto in arrivo nelle librerie il libro scritto da ...