Vittima di revenge porn In aula sfilano i testimoni

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 14 marzo 2024) Nuova udienza ieri per i 5 imputati diai danni di una quarantenne bresciana, un medico, che per un gioco erotico con l’ex amante diventato virale perse il lavoro. La donna, che ha avviato un procedimento civile parallelo e ha ritirato la costituzione nel giudizio penale, aveva girato alcuni video osè per l’uomo che frequentava all’epoca - tra gli accusati - ma quei filmini tra il gennaio e il febbraio 2020 rimbalzarono via Whatsapp ovunque, persino oltreoceano, coinvolgendo tra gli altri un agente della Locale di Torino, la figlia di un noto allenatore di Serie A e un ex calciatore del Brescia. In origine gli imputati erano 10 ma molti sono usciti di scena: due avevano chiesto scusa e risarcito la, la quale aveva ritirato la querela. La figlia dell’allenatore, prosciolta, fu assolto anche il vigile. La perizia sul ...