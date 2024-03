Virus brasiliano | basta allarmismi

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di giovedì 14 marzo 2024) Riparte la grancassa della paura virale. Questa volta ilche metterebbe in pericolo la specie umana viene da Ovest, ossia dal Brasile. Si tratta di un cocktail di agenti patogeni trasmessi dalla zanzara Aedes aegypty: ildella Dengue, quello della Zika e quello della Chikungunya. Come riportano alcuni organi d’informazione piuttosto allarmisti, a preoccupare più di tutti sarebbe quello della Dengue, che per la cronaca gli umani conoscono da tempo immemorabile. Tanto è vero che esso è documentato nell’enciclopedia medica cinese realizzata dalla dinastia Jin tra il 265 e il 420 D.C. Da quanto si sa questo e gli altri due agenti patogeni citati non hanno mai rappresentato un serio problema per le persone in salute, così come d’altronde è stato per il Covid-19. Ciononostante alcuni Stati brasiliani, con il solito pretesto dell’aumento dei ...