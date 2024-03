Violenze domestiche | Vicherat e moglie a processo | il caso che sconvolge la Francia

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 14 marzo 2024) Quando nel novembre 2021 assunse la direzione di “Sciences Po”, la scuola -fornace delle élite francesi, Mathiasdisse subito che la lotta contro lesessuali e sessiste era la sua «priorità assoluta». Ieri, a poco più di due annidi distanza dal suo primo discorso al vertice del prestigioso istituto parigino, ha annunciato le sue dimissioni, dopo essere stato rinviato a giudizio perconiugali. «Ho appreso che io e la mia ex compagna siamo stati deferiti al tribunale correzionale (...). Per preservare l'istituzione, ho deciso di dimettermi dalle mie funzioni di direttore dell'Institut d'études politiques de Paris e di amministratore della Fondation nationale des sciences politiques», ha scrittoin messaggio inviato alla comunità educativa di “Sciences Po”. In accordo con il ministro ...