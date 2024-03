Violenze carcere a Santa Maria | detenuto in aula | “C’è chi ha esagerato su botte subite”

(Di giovedì 14 marzo 2024) Processo per leinCapua Vetere, uno dei detenuti ha raccontato che sarebbero stati accusati anche poliziotti non coinvolti.

Santa Maria Capua Vetere. Furono pestati dagli agenti penitenziari il 6 aprile 2020, nel carcere Francesco Uccella , ma si rifiutarono di testimoniare contro le guardie carcerarie, forse per paura: ... (casertanotizie)

Santa Maria Capua Vetere. “Alcuni detenuti hanno denunciato di avere ricevuto più colpi di quelli che avevano effettivamente avuti e hanno indicato come colpevoli più agenti di quelli che li avevano ... (casertanotizie)

Napoli, suicidi in cella a Poggioreale: sabato presidio al carcere: Il centro di pastorale carceraria della Diocesi di Napoli, insieme con l'associazione «Liberi di Volare onlus» e con l'associazione Sbarre di Zucchero, ha organizzato, ...ilmattino

“Abusi sessuali su pazienti disabili”, 5 anni e 4 mesi di carcere a fisioterapista agrigentino: Il gup del tribunale di Agrigento Micaela Raimondo ha disposto la condanna nei confronti di un fisioterapista agrigentino – A.G., 62 anni, di Raffadali – per l’accusa di violenza sessuale. Il ...grandangoloagrigento

Diocesi: Napoli, sabato a Poggioreale un presidio per dire basta ai suicidi in carcere: “Una manifestazione che vuole scuotere le coscienze perché il problema carcere, con la sua violenza e le sue morti, è un problema di tutti. Per i tanti ‘forse uccisi dalla disperazione, dalla paura o ...agensir