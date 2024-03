Violenza sulle donne | ecco come riconosce in tempo i segnali Nordio presenta la guida per la prevenzione

(Di giovedì 14 marzo 2024) “Numeri intollerabili, impressionanti, davanti ai quali dobbiamo intervenire,stiamo facendo”. Il ministro della Giustizia, Carlo, hato al ministero due nuovi progetti contro la, che partono dall’osservazione del fatto che anche se “abbiamo un arsenale repressivo molto severo, l’efficacia intimidatoria della pena non è un deterrente”. Le leggi e le condanne, insomma, non bastano. Servono prima di tutto misure di, che passano attraverso la conoscenza e la sensibilizzazione. “Il governo, a partire dalla presidente Meloni – ha aggiunto – si è mostrato dall’inizio molto sensibile al tema delladi genere, in particolare contro le”.illustra i ...

questa sera la fiaccolata in ricordo di Andreea Rabciuc , la 26enne scomparsa due anni fa a Jesi e trovata morta in un casolare.Continua a leggere (fanpage)

Nei luoghi pubblici un opuscolo su segnali Violenza su donne: Al ministero è stata anche presentata una raccolta di norme nazionali, sovranazionali e di tutte le fonti riguardo al reato sulla Violenza di genere. "Si devono trarre degli spunti da queste norme, ...messaggeroveneto.gelocal

DAS e Fondazione Libellula: al via una partnership per tutelare le donne: Per mettere a disposizione il proprio know-how e dare un contributo concreto alle donne beneficiarie di Fondazione Libellula, realtà nata nel 2020 con lo scopo di agire su un piano culturale per ...finanza.repubblica