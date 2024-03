Violenza in cucina | il silenzio di chef Giorgio Locatelli rafforza le accuse shock di Davide Nanni

(Di giovedì 14 marzo 2024) Niente da fare. Alledi, loabruzzese che ha denunciato i maltrattamenti subiti nel ristorante dia Londra, il giudice di Masternon vuole replicare. Il Gambero Rosso ha provato a contattarlo più volte per capire quale fosse la sua versione dei fatti ma al momento il cuoco ha deciso di non esprimersi sulla vicenda., foto di Andrea Calvano Ledi maltrattamento nel ristorante diLesono arrivate con il primo libro di, A sentimento. La mialibera, sincera, selvaggia edito da Mondadori e pubblicato il 27 febbraio 2024. Un intero capitolo è dedicato alla sua ...

