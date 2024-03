Violenza genere | Nordio “La prevenzione è fondamentale”

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 14 marzo 2024) ROMA (ITALPRESS) – “E' una giornata storica perchè abbiamo, per la prima volta, abbinato la costruzione di tutta la normativa esistente in tema didicon un oposculo che noi riteniamo molto efficace e che sarà distribuito in tutti i luoghi possibili, dove sono riassunti i segnali di allarme che le donne devono recepire e gli elementi di rischio per chi commette questi reati”. Lo ha detto il ministro della Giustizia, Carlo, a margine della presentazione di due lavori finalizzati alladelladi. “Lasecondo noi è” ha aggiunto “l'efficacia repressiva della pena è connaturata a quella che è l'autorevolezza dello Stato ma non possiamo farci l'illusione che una pena, per quanto sia ...